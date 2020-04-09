«Так даже лучше»: Савельева в пиджаке на голое тело продемонстрировала стройные ноги

Саша Савельева год назад стала мамой. Своему супругу Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. Чтобы больше проводить времени с ребенок, девушка покинула группу «Фабрика». Лишь осенью она вышла из декретного отпуска. Теперь артистка строит сольную карьеру и выступает в качестве ведущей. Также 36-летняя певица часто участвует в модных фотосессиях. После родов она быстро вернулась в форму.

Теперь Саша находится в самоизоляции со своей семьей. Она старается радовать поклонников, публикуя архивные фото. Но на днях в Сети был запущен флешмоб для модниц: девушки стали фотографироваться с подушкой вместо платья. Артистка захотела присоединиться к модному бунту, но в итоге устроила свою фотосессию. Она надела пиджак оверсайз наоборот. На новом фото Савельева позирует спиной к камере, демонстрируя обнаженную спину и стройные ноги.

«Сегодня пробовала: надеть платье из подушки, сделать костюм из шторы и пальто из одеяла… В итоге решила просто надеть пиджак наоборот», — поделилась певица.

Поклонникам понравилась идея артистки. Многие восхитились ее фигурой. «Какая ты красивая», — заявила Светлана Бондарчук. «Саша после родов стала очень женственной», «Сразу видно, не глупая женщина…», «Оригинально, а то подушки эти надоели», «Так даже лучше…» — прокомментировали пост подписчики. А вот Ксения Бородина не только сделала фото с подушкой вместо платья, но и свою дочь приобщила к флешмобу, поставив девочку на каблуки и накрасив ее.