Оверсайз в моде: Кудрявцева в пуховике цвета хаки прогулялась с подросшей наследницей

Лера Кудрявцева еще в начале марта отдыхала в Дубае. Потом ей удалось повеселиться на вечеринках у друзей. Но из-за пандемии коронавируса вскоре телеведущей пришлось сесть на карантин. После отрицательного теста на серьезное заболевание она воссоединилась с семьей. Девушка продолжает находиться в самоизоляции с близкими, но при этом периодически вынуждена отлучаться на съемки.

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На днях Лера призналась, что поправилась. Теперь она опасается, что не влезет в свои наряды. А вот ее годовалая дочь Мария ведет активный образ жизни и растет не по дням, а по часам. Телеведущая души не чает в наследнице. Она с ней играет, устраивает танцы и поет. Помогает ей воспитывать малышку и муж Игорь Макаров. Так как звездная семья находится в загородном доме, то иногда они выходят на прогулки.

Так 9 апреля Кудрявцева запечатлела дочь на улице. Мария гуляла с родителями в розовом пуховике, теплых штанах в тон и полосатой шапке. Даже обувь не выбивалась из монохромного образа маленькой модницы. Девочка освоила езду на самокате. Правда, Макаров все равно страховал малышку от падения. Телеведущая в розовых трениках и пуховике оверсайз цвета хаки также была рядом и подсказывала ребенку, куда ехать. Она отметила маленькую дату: один год и восемь месяцев со дня рождения наследницы.

«Какая зефирно-розовая милота», «Какая лапочка. Не ребенок, а чудо», «Одна из самых красивых девочек. Такая куколка», «Обворожительная девочка», «Машуня гонщик», — стали восхищаться поклонники. Многие считают, что Мария пошла в маму и вырастет настоящей модницей.