«Тяжело это все ворошить»: Кудрявцева не сдержала слез в беседе с Федосеевой-Шукшиной

Супруга хоккеиста Игоря Макарова в своей колонке для Teleprogramma.pro рассказала о своих впечатлениях от беседы с вдовой именитого режиссера Василия Шукшина. Как выяснилось, Лидия Николаевна согласилась стать героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион» на НТВ.

В студии ток-шоу народная артистка РСФСР поделилась с Лерой Кудрявцевой личными историями, вспомнив о ярких романах со знаменитыми мужчинами и признавшись, кого из своих мужей она любила больше жизни. Не смогла обойти стороной Федосеева-Шукшина и самую больную для нее тему взаимоотношений между дочерьми.

«Тяжело это все ворошить…», — добавила вдова Василия Шукшина.

Напомним, что от первого мужа Вячеслава Воронина актриса родила дочку Анастасию. Девочку воспитывали бабушка и дедушка. В браке с Василием Шукшиным на свет появилось еще двое детей: Ольга и Мария.

Говоря об интервью с Лидией Николаевной, ведущая программы «Секрет на миллион» уточнила, что свою жизнь Федосеева-Шукшина проживает насыщено. У нее есть внуки и правнуки. Однако при всем при этом, как считает Кудрявцева, вдове Василия Макаровича не хватает простого человеческого тепла. Больше всего артистку расстраивает то, что ее дети до сих пор не могут помириться и наладить общение. Кроме того, 81-летняя Федосеевна-Шукшина переживает из-за споров за ее наследство.

«Ей хочется облагодетельствовать всех – и детей, и внуков, и правнуков – однако она не олигарх, и на всех не хватит», — сетует Кудрявцева, упоминая о состоянии актрисы.

Сама телеведущая не смогла сдержать слез в беседе с Лидией Николаевной, настолько эмоциональным получилось это интервью. По словам Леры, из разговора с вдовой Василия Шукшина она поняла многое, но самое главное, что супруга ныне покойного режиссера и писателя хочет видеть своих детей счастливыми и живущими в ладу друг с другом.

Новый выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет в эфир в субботу, 11 апреля в 21:00 на НТВ.