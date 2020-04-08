Неловкая ситуация: Лера Кудрявцева не смогла скрыть от мужа появившийся «животик»

Лера Кудрявцева в марте успела посетить ОАЭ вместе с мамой. А после отпуска телеведущая вернулась к работе. Она каждый день измеряла температуру и сообщала о своем самочувствии. Но в итоге блондинке пришлось сдать тест на коронавирус, так как она контактировала с зараженным Львом Лещенко. Три дня ей пришлось провести вдалеке от близких. Но так как девушка выяснила, что здорова, теперь она снова вернулась к мужу и дочке.

Вот уже вторую неделю Кудрявцева соблюдает режим самоизоляции. Хоть и приходится ходить на работу, большую часть времени она посвящает годовалой наследнице и, конечно, питается домашней едой. Перед очередными съемками телеведущая с облегчением узнала, что еще влезает в брюки-дудочки. Но Лере пришлось признаться, что она поправилась. Этот факт знаменитость не смогла утаить даже от мужа.

«Сегодня днем пригласила мужа на медленный танец. Он говорит: «А что такое мягенькое в штаны положила?» А я говорю: «Живот», — рассказала телеведущая с грустью.

К слову, сам Макаров не поправился. Даже в самоизоляции он продолжает устраивать тренировки с клюшкой прямо во дворе дома. Более того, спортсмен занимается боксом с тренером. Подрастающая наследница Маша также требует внимания родителей, поэтому почти каждый вечер Лера и Игорь гуляют с дочкой. Поклонники поддержали звезду. Они заверили, что карантин отразится у всех на «боках». Ко всему прочему, до лета остается почти два месяца, поэтому есть время, чтобы вернуться в форму.