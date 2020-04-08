«Образ модный и презентабельный»: Кожевникова в костюме молочного цвета восхитила стилиста

Мария Кожевникова является не только актрисой, но многодетной мамой. Она воспитывает троих сыновей: шестилетнего Ивана, пятилетнего Максима и двухлетнего Василия. Несколько месяцев некоторые поклонники заметили, что девушка преобразилась. К тому же актриса прибегает к разным уловкам, чтобы скрыть недостатки.

Как и большинство звезд, Кожевникова проводит весенние дни дома в самоизоляции. Однако это не мешает ей публиковать архивные фото. На очередном снимке актриса предстала в элегантном образе. Она позировала в костюме-тройке молочного цвета. Жакет прямого кроя и брюки визуально вытянули силуэт, а распущенные волосы и макияж в нюдовых тонах дополнили образ. Мария поздравила поклонников с Благовещением.

Поклонники восхитились нарядом знаменитости. Многие посчитали, что такой костюм подойдет даже для выходов в свет. Оценила аутфит Кожевниковой для портала Teleprogramma.pro персональный стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Образ Марии модный, стильный, и презентабельный. Пиджак в мужском стиле, да еще в костюме-тройке с жилеткой на самом пике моды. Сейчас в тренде «спокойствие роскоши», отсюда простые лаконичные прически, нюдовый макияж и нейтральные оттенки. Поэтому в весенне-летнем модном сезоне на пике моды белый total look, поскольку он создает ауру респектабельности. Мария очень грамотно выбрала кремовый оттенок белого, который подходит теплому колориту ее внешности», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.