«Как на королевском балу»: Кожевникова предстала в сказочном платье с рюшами

Мария Кожевникова является актрисой и политическим деятелем. Ко всему прочему, она многодетная мама. Своему мужу Евгению Васильеву девушка подарила троих сыновей. После последних родов артистке было сложно вернуться в форму. Но буквально за последние месяцы она постройнела и похвасталась фигурой в стильных нарядах. Сейчас звезда активно работает над своим телом, чтобы к лету выглядеть безупречно.

Но поклонники уже не могут отвести от Марии глаз. Накануне она стала ведущей на свадьбе, но на чьей оставила в секрете. Для особого случая актриса выбрала сказочное пышное платье с многослойной юбкой и рюшами. Благодаря шифону серого цвета и черной оторочке наряд смотрелся невесомым, а ниспадающие плечики придали образу женственности и открыли плечи. Кожевникова сделала вечерний макияж с акцентом на глаза и выпрямила волосы.

«Я крайне редко веду мероприятия, но это было особенным. Скоро расскажу…» — заинтриговала звезда.

Поклонники были сражены ее нарядом. «Идеальная, впрочем как и всегда», «Как на королевском балу», «Это что-то наикрасивейшее!», «Принцесса», «Какое великолепное платье! Принцесса!», «Вау, шикарнейшее платье», «Сочетание красоты и стиля», «Современная Скарлет ОХара!» — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что недавно Мария также показала, как можно подкорректировать фигуру. Она облачилась в платье от Ульяны Сергеенко со скрытым корсетом. В нем она казалась еще стройнее, чем обычно.