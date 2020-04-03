«Со мной все ОК»: Кожевникова раскрыла тайну фингала под глазом

Мария Кожевникова поспешила прояснить ситуацию с фингалом под глазом. В пятницу, 3 апреля, актриса обнародовала на личной странице в Instagram снимок, на котором наглядно продемонстрировала гематому, «украшающую» правую часть ее лица.

Поклонники знаменитости сразу поспешили предположить, что Машу дома бьет муж. Последний, по их уверениям, якобы не выдержал круглосуточного нахождения дома из-за карантина. Некоторые предпочли не гадать о причинах появления синяка и попросили Кожевникову так не шутить, «потому что сегодня не первое апреля».

Спустя буквально несколько часов Кожевникова вышла на связь с людьми и поспешила прояснить ситуацию. Догадки о драке с супругом оказались неверными. Все свелось к более прозаичным вещам.

«Если бы меня кто-то бил, то я бы не вам показывала, а полиции. Или все-таки сдать шкаф?! Как считаете? Со мной все ОК, болит, конечно, но хорошо, что не в глаз и в этот момент я со стула не упала. Это я решила в самоизоляцию потратить время с толком — разобрать антресоль», — поделилась она подробностями случившегося.

Впредь актриса, наученная опытом, обещалась аудиторию больше не пугать и делиться с ней старыми, но оттого не менее актуальными снимками. Впрочем, нашлись комментаторы, которым позиция знаменитости не понравилась. Они заявили, что правильную подпись нужно делать сразу, а не хранить интригу, заставляя людей гадать.