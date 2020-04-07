«Шум ветра»: 41-летняя Пегова в толстовке оверсайз вышла на велопрогулку

В stories 41-летняя Ирина Пегова поделилась свежим кадром, отправившись на велопрогулку. Для активного отдыха на свежем воздухе знаменитость выбрала толстовку оверсайз. Свой повседневный образ актриса театра и кино дополнила очками с круглой оправой. Судя по недавним фотоотчетам знаменитости и указанной геолокации, она все еще пребывает в Минске.

«Шум ветра!» — отметила в микроблоге Пегова.

Ранее отправившись на прогулку, Ирина пояснила, почему она не надевает защитную медицинскую маску на улице. По словам актрисы, она не видит в этом никакой нужды, так как рядом с ней нет других людей. Напомним, что у артистки есть четырнадцатилетняя дочка Татьяна. Отцом девочки стал Дмитрий Орлов. Расставшись с мужем, Пегова выступала против того, чтобы ее наследница поддерживала отношения с родителем. Однако по прошествии некоторого времени, Ирина поняла, что ошибалась. Сейчас Дмитрий может навещать дочку в любое время, без каких-либо ограничений.