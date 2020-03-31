Кристина Асмус подчеркнула хрупкую фигуру шифоновым платьем с прозрачной юбкой

Кристина Асмус играет совершенно разные роли в кино. При этом в жизни актриса обладает хрупкой фигурой и сильным характером. Она не скрывает, что прикладывает много усилий, чтобы оставаться в форме. Ко всему прочему, она любит продумывать каждый шаг и расписывать свои планы наперед. Также тщательно девушка подбирает себе гардероб. Она любит элегантные и лаконичные образы без излишеств.

На днях во время интервью Кристина снялась в модной фотосессии. Она облачилась в шифоновое алое платье на тонких бретельках. Наряд с прозрачной юбкой подчеркнул не только ее стройные ноги и осиную талию. В этом образе девушка выглядела очень хрупкой. Она позировала в коридоре отеля, а потом продолжила общаться с журналистами. Ее волосы были выпрямлены, а макияж с акцентом на губы завершил образ.

«Я сутулюсь», — критиковала себя Асмус. «Модель тут ничего не решает, этот кадр чисто аппаратный», — говорила она фотографу. Когда актриса сидела на диване, то старалась прикрыть область живота подушкой, а также переживала, что если прижмет ногу к краю дивана, то конечность будет казаться толстой. Девушка не стала скрывать, что она перфекционист. Кристина всегда относится к себе критично, стараясь все довести до совершенства.

К слову, после фотосессии актриса подстриглась. Она избавилась от длинных локонов. Поклонником понравилось преображение знаменитости. Сама Асмус очень боялась делать стрижку. Ей понадобилось больше 10 часов, чтобы решиться на бьюти-эксперимент. В итоге она осталась довольна, о чем сказала во время съемок для YouTube-канала PeopleTalk TV.