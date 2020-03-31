«Его выводит мое спокойствие»: Кристина Асмус рассказала о ссорах с Харламовым

Кристина Асмус многим полюбилась за роль Вари Черноус в сериале «Интерны». Теперь актриса играет в театре и еще активнее снимается в кино. Ко всему прочему, она уже семь лет состоит в браке с Гариком Харламовым. Они воспитывают дочку Анастасию. Пара редко говорит о личной жизни, поэтому время от времени появляются слухи о проблемах в звездной семье. Всю правду о жизни с Гариком девушка рассказала в новом интервью.

«У меня все должно быть по полкам, все должно быть правильно, рассчитано по секундам. Гарик человек сиюминутный. Я очень люблю все планировать. Допустим, я полгода готовлюсь к нашему совместному отдыху. У нас все расписано, нас везде ждут, а Гарик может за день сказать, что мы едем в другое место. И такое бывало миллион раз. С ним планировать невозможно», — поделилась Асмус.

Она заверила, что ничем не отличается от других девушек и отношения с мужем у нее самые обычные, как у всех. «У нас нормальные отношения! Мы и ссоримся, и ругаемся. Мы разное проходили за восемь лет вместе. Мы такая же семья, как любая семья в этой стране. Посуду не бьем, конечно», — отметила актриса.

При этом, когда ее спросили, кто вспыльчивый и эмоциональный, она или ее супруг, то Кристина сразу заверила, что Харламов.

«Его выводит мое спокойствие. Я молчу, я дам человеку выговориться. Я со всем соглашаюсь. Он раздражается, думает, что я вот сейчас, вот-вот, а нет… С годами я еще спокойней стала. Мне не хочется тратить уже на все это ни свою жизнь, ни жизнь Гарика, ни нашу совместную», — рассказала девушка.

Также Асмус впервые объяснила, почему уже не раз летала отдыхать за границу без мужа. Поклонников часто настораживал этот факт. «Последнее время, года два я летаю с дочкой вдвоем. Все думают: либо у нас проблемы в отношениях, либо я к кому-то прилетела со своим ребенком. Каждый раз приписывают, от кого ребенок. А Гарик не летает! У него аэрофобия. Он перемещается только на поездах. Свои загоны, страхи он нам не навязывает. Если у меня есть неделя и я хочу куда-нибудь полететь, то он говорит: „Да пожалуйста“. Я не летала без него лет шесть», — поделилась звезда в интервью для YouTube-канала PeopleTalk TV.