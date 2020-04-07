«Выглядит непривычно»: Рената Литвинова предстала в пудрово-кремовом спортивном костюме

Рената Литвинова давно стала для поклонников иконой стиля. Актриса, даже находясь на карантине, старается соответствовать своему нестандартному и интересному образу. Первое время она с радостью делала онлайн-покупки. Потом ей пришлось самой шить маски, так как приобрести их она не смогла. Артистка просто их не нашла. Пережив первую неделю карантина, она удивила поклонников, представ без макияжа и в домашней одежде. Но даже дома она продолжает быть в тренде.

После того, как период самоизоляции был продлен до конца апреля, Рената решила поддержать малый бизнес, а точнее российских дизайнеров. Она устроила фотосессию в элегантном образе. Актриса предстала в черном костюме. Жакет сшитый в стиле кимоно подчеркнул ее талию, а брюки клеш зрительно вытянули силуэт. Также Литвинова облачилась в нежный спортивный костюм пудрового оттенка. 53-летняя звезда словно утопала в толстовке и трениках.

«В поддержку русских дизайнеров (не ясно, как всем им теперь выживать…) — вот идеальные карантинные одежды», — отметила артистка.

Поклонники восхитились нарядами Ренаты. Другие не перестают удивляться тому, как молодо выглядит актриса. Оценила ее образ для портала Teleprogramma.pro ведущая и имидж-стилист Лина Дембикова.

«Темный костюм в стиле кимоно очень ей походит, это ее стилистика. Я бы наверное, если говорить субъективно, выбрала какой-то приятный, свежий, весенний оттенок, но тут следует учитывать, что для Ренаты черный цвет — фирменный, ее цвет. В данном случае кимоно классическое, сдержанное, но с интересным кроем очень характерно и очень ей походит. Это логичный ее предмет гардероба», — высказалась эксперт.

Второй наряд Литвиновой тоже пришелся по вкусу стилисту. «А вот второй образ неожиданный. Во-первых, Ренату редко можно встретить в пудрово-кремовых оттенках. Во-вторых, необычный для нее спортивный стиль, хотя я уверена, что дома или повседневной жизни она балует себя комфортными образами. В данном случае выглядит необычно. На контрасте, конечно, элегантный образ — это больше ее стиль, ее фишка, а в спортивном она выглядит непривычно, неожиданно и, наверное, не очень гармонично. Но разные ситуации, разные дресс-коды, почему и нет», — пояснила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лина Дембикова в свое время окончила МГЛУ, арт-академию в Лондоне, а также Школу дизайна и моды Nuova Accademia de Belle Art в Италии. В настоящее время Дембикова носит звание первой женщины, которая получила образование по специальности имиджеолог. Также она основала школу имиджеологии, открыла рынок дизайнерской одежды. С 2017 года Лина ведет передачу «Перезагрузка», где женщинам помогают побеждать комплексы, меняя им гардероб.