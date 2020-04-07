«Все гениальное просто»: Литвинова предстала без макияжа с маской из серебряного щелка

Актриса театра и кино призналась, что вынуждена время от времени выходить на улицу за продуктами.

53-летняя Рената Литвинова не пренебрегает мерами предосторожности на фоне распространения коронавируса. Так, актриса из многосерийной ленты «Граница. Таежный роман» свела к минимуму все контакты с внешним миром. Светская львица большую часть времени проводит исключительно дома на самоизоляции. На улицу артистка выходит только для того, чтобы сходить в магазин за продуктами или купить все необходимое в аптеке.

Ранее Литвинова призналась, что собственноручно сшила маску из подручных предметов. Так, актриса «вооружилась» простыми нитками и марлей. А на днях светская львица рассказала верным почитателям о том, что у нее появился новый аксессуар. Рената получила маску из серебряного щелка. На личной страничке в Instagram Литвинова поделилась свежим селфи, представ перед объективом фотокамеры без макияжа.

«Все гениальное просто: маска из серебряного щелка!! Серебро защищает от вредоносных бактерий… В магазины и аптеки, и по подъезду я передвигаюсь периодически», — уточнила актриса.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, маски с тюнингом от Chanel в виде белых камелий верным почитательницам рассылала 45-летняя Яна Рудковская. Одним экземпляром авторской маски, полученным в качестве подарка от супруги олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, может похвастаться и поп-король сцены Филипп Киркоров.