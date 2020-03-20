«Обожаю»: Собчак восхитилась Рудковской в маске с «тюнингом Chanel»

Музыкальный продюсер сообщила о том, что у нее закончился двухнедельный карантин и теперь она может выходить на улицу.

45-летняя Яна Рудковская две недели провела на домашнем карантине после поездки во Францию. Все это время музыкальный продюсер продолжала работать. Кроме того, знаменитость нашла время и для рукоделия. Так, бизнесвумен самолично украсила простые ароматизированные маски черными камелиями. Отправив ограниченную партию аксессуаров с «тюнингом Chanel» нескольким подписчикам. При этом супруга музыкального продюсера Евгения Плющенко уточнила, что самодельные маски она не продавала, а передала адресатам в качестве подарка. По словам Яны, ей хотелось бы видеть больше позитива в своей ленте, сославшись на то, что ей успели порядком наскучить обсуждения коронавируса.

Ко всему прочему, супруга Евгения Плющенко сообщила, что у нее закончился карантин и она может спокойно появляться на улице. Не теряя времени, бизнесвумен решила отправиться по делам. Яна опубликовала в Instagram свежий снимок, представ в кадре в шифоновой юбке, приталенном жакете и в маске с «тюнингом Chanel». Примечательно, что одной из первых фото светской львицы оценила Ксения Собчак, сделав возлюбленной фигуриста комплимент.