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«Обожаю»: Собчак восхитилась Рудковской в маске с «тюнингом Chanel»

Музыкальный продюсер сообщила о том, что у нее закончился двухнедельный карантин и теперь она может выходить на улицу.

«Обожаю»: Собчак восхитилась Рудковской в маске с «тюнингом Chanel»
Яна Рудковская с сыном Сашей Плющенко (Фото: Globallookpress.com)

45-летняя Яна Рудковская две недели провела на домашнем карантине после поездки во Францию. Все это время музыкальный продюсер продолжала работать. Кроме того, знаменитость нашла время и для рукоделия. Так, бизнесвумен самолично украсила простые ароматизированные маски черными камелиями. Отправив ограниченную партию аксессуаров с «тюнингом Chanel» нескольким подписчикам. При этом супруга музыкального продюсера Евгения Плющенко уточнила, что самодельные маски она не продавала, а передала адресатам в качестве подарка. По словам Яны, ей хотелось бы видеть больше позитива в своей ленте, сославшись на то, что ей успели порядком наскучить обсуждения коронавируса.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская
Яна Рудковская позировала в шифоновой юбке и в маске с «тюнингом Chanel» (Фото: Instagram.com/rudkovskayaofficial)

Ко всему прочему, супруга Евгения Плющенко сообщила, что у нее закончился карантин и она может спокойно появляться на улице. Не теряя времени, бизнесвумен решила отправиться по делам. Яна опубликовала в Instagram свежий снимок, представ в кадре в шифоновой юбке, приталенном жакете и в маске с «тюнингом Chanel». Примечательно, что одной из первых фото светской львицы оценила Ксения Собчак, сделав возлюбленной фигуриста комплимент.

«Обожаю!!» — отметила телеведущая, не оставив без внимания находчивость Яны, которая превратила обычную маску в модный аксессуар.

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