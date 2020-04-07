«Очень освежает»: Валерия вслед за Брежневой использовала в макияже ярко-зеленые тени

Певица Валерия решила изменить себе и сделать в самоизоляции яркий макияж. Напомним, ранее мы писали о том, что певица дома не красится. По мнению ее мужа Иосифа Пригожина, в естественном виде звезда выглядит даже привлекательнее.

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А вот у Прохора Шаляпина по этому поводу несколько иное мнение, он уверен, что женщина должна всегда быть на высоте, независимо от того, где она.

Тем не менее, каких бы взглядов ни придерживались артисты, рано или поздно им обычно надоедает сидеть дома и быть никому не заметными. После какого-то периода тишины они один за другим стали появляться в Сети, показывая свои таланты и красоту, а иногда одновременно.

Накануне в Instagram засветилась Вера Брежнева с небольшим онлайн-уроком по мейкапу. Певица научила своих поклонниц делать эффектный макияж с ярко-зелеными тенями. Буквально следом на своей страничке с практически идентичными тенями предстала певица Валерия.

«Разве можно не сфотографироваться со стаканчиком цвета теней?» — подписала она фото.

«Очень освежает», «Женщина и дома должна выглядеть прекрасно. Ведь мы пришли, чтобы украшать этот мир», «Как солнечный свет», «Каждый раз ловлю себя на мысли, что у вас идеальный вкус!», «Прелесть», «Класс, такого еще не видела, завтра так же накрашусь», «Какая вы красивая! Барби прям с вас срисовывали!», «Супер, уникально», «Красотка, умничка, обаятельная при любом цвете теней», «Свежа, как майская роза!», «Классно, дома можно все», — прокомментировали мейк звезды ее подписчики.