«Мне пишут, что я страшная»: Вера Брежнева накрасилась в прямом эфире

Видеоблогер Надя Дорофеева встретилась в прямом эфире Instagram с Верой Брежневой. Девушки решили в режиме онлайн дать небольшой видеоурок по нанесению макияжа, поэтому появились перед камерами без мейкапа.

И пока звезды расхваливали друг друга, заявляя, что они красивые и накрашенные, и ненакрашенные, на их экранах появились сообщения диаметрально противоположного характера.

«Ой, мне пишут, что я страшная!» — воскликнула Вера Брежнева, заявив, что давно привыкла к этому.

Тем не менее, сразу же взяла косметику и стала делать макияж. Вначале Вера нанесла на лицо основу, затем закрасила погрешности консилером, потом покрыла кожу тональным кремом, подчеркнув, что слой обязательно должен быть тонким и растянутым на шею.

Затем дошла очередь до румян, которые она наложила на всю щеку и даже на шею по бокам. Брови Брежнева подчеркнула неярким карандашом для блондинок. Тени зеленого цвета она нанесла пальцами до складки на веках. Далее певица подчеркнула черным карандашом межресничное пространство, закрутила ресницы и покрыла их тушью. Помаду Вера выбрала коричневую.