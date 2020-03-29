«Здорово, если бы наряжались»: Лисовец и Пригожин объяснили, как должны выглядеть женщины дома

А Бледанс и Боня признались, что не готовы расставаться с макияжем даже на карантине.

Впереди – длинный домашний карантин, который может затянуться на неопределенное время. Нужно ли в это время расслабиться и забыть про свой внешний вид? Эксперты Teleprogramma.pro уверены, что нет.

О том, как должны выглядеть женщины дома, чтобы оставаться для возлюбленных привлекательными и для себя приятными, рассказали российские звезды и стилисты.

«Можно поиграть»

Влад Соколовский убежден, что длительное совместное времяпровождение можно превратить в интересную игру, которая укрепит взаимоотношения в паре. Для этого он предложил прекрасной половине человечества периодически удивлять своих мужчин к концу дня.

«Было бы здорово, если бы к вечеру женщины наряжались. Мне кажется, это прикольно, можно поиграть, потому что мы все будем слишком плотно друг к другу очень долго и домашний лук немного поднадоест. Женщинам захочется преображаться и перевоплощаться в какие-то иные образы», — заинтриговал музыкант.

При этом Влад посоветовал мужчинам делать скидку на возможный домашний «полубардак», ведь женщины будут вынуждены работать из дома. И наверняка захотят немного расслабиться. Главное, чтобы девушки не забывали выглядеть ухоженно и опрятно. Музыкант напомнил, что мужчинам крайне важен внешний вид женщин.

«Как в последний раз»

Прохор Шаляпин поддержал коллегу – сейчас не время расслабляться и запускать себя.

«Надо выглядеть каждый день, как в последний раз, как будто последний день живем», – сказал он.

При этом идеальный домашний женский образ у артиста совсем не кажется запредельным. «Приятненький халатик, вымытые волосы, пахнущие шампунем, свеженький вид», —описал его певец. Он подчеркнул, что наносить макияж дома женщинам вовсе не обязательно, чтобы нравиться своим возлюбленным.

«Женщину нужно любить без косметики»

Иосиф Пригожин полностью согласен с Прохором Шаляпиным – макияж дома не нужен.

«Женщину необходимо любить при свете и без косметики. Сейчас наступило время, когда кожа может наконец-то отдохнуть», — сказал продюсер.

Он заметил, что Валерия дома никогда не красится и выглядит с естественным лицом даже лучше, чем с мейкапом.

Скажем растянутым штанам «нет»

А вот Эвелина Бледанс призналась – иногда дома подкрашивается, но не для того, чтобы удивить мужчину. Как человек публичный, она иногда делает прямые эфиры в социальных сетях и убеждена, что перед поклонниками нужно выглядеть «на все сто».

Дома звезда всегда старается одеваться красиво, поднимая себе настроение. И, если есть желание принарядиться для самой себя, она это делает.

«Сегодня мне захотелось надеть шикарный (не домашний) халат со слонами, который я привезла из Таиланда. В отпуске я ходила в нем на завтрак в отеле. Сема, увидев его, так обрадовался! Стал спрашивать, когда мы поедем к слонам. Я ему ответила, что когда-нибудь поедем, а пока смотрим на слонов на мамином халате», — сказала Эвелина.

Стильное удобство

Виктория Боня тоже не стала отказываться от ежедневного макияжа. И все по той же причине – она выходит в эфиры к поклонникам в соцсети. Однако светская львица заметила, что лучше бы дать коже расслабиться и заняться ей вплотную. Она, к примеру, уже начала делать ежедневный самостоятельный массаж лица с природными маслами.

Дома звезда носит удобные вещи – джинсы и стильные спортивные костюмчики, не из «старого фонда».

От какой женщины мужчина не уйдет

Эксперт моды Влад Лисовец вообще не признает такого понятия, как «домашняя одежда». Особенно в российском понимании, когда перед своими близкими люди почему-то считают нужным появляться в том, «что не гоже носить на улице». Он как раз уверен в обратном – близкие заслужили, чтобы радовать их глаз.

«Наступило такое время, когда дома нужно выглядеть так же хорошо, как и на улице, но одежда должна быть очень удобной», — сказал Влад.

Днем, по словам стилиста, можно ходить в тонких удобных джинсах и красивой широкой футболке, тем более, что это сейчас в моде. Эксперт посоветовал исключить из домашнего гардероба непривлекательные «теткины» халаты и растянутые спортивные штаны.

«Сейчас наступит испытание ваших отношений. Ели вы будете выглядеть плохо, то ваш партнер потеряет к вам интерес и, когда закончится карантин, он вместе со всеми выйдет на улицу и может оттуда не вернуться», — предупредил Лисовец.

Карантин – не повод отказаться от шопинга

Стилист Вика Майорова заметила, что при многодневном сидении дома рано или поздно наступает момент, когда женщине становится скучно. Не стоит отказывать себе в этот период в шопинге, просто его стоит сделать виртуальным.

«Закажите через онлайн-сервисы стильные пижамки, домашние костюмчики, выбрав опцию «оставить товар у двери», чтобы не встречаться с курьером. Не забывайте про спорт, переодеваясь в удобную форму, это может хорошо отвлечь от домашних посиделок», – посоветовал эксперт.

Создаем интригу

Бьютимэйкер-стилист Марина Корабель уверена, что регулярно менять наряды нужно не только на работе, но и дома.

«Главное – понимать, для кого мы наряжаемся. Например, если для себя, то здесь важен комфорт. Это могут быть вещи на размер больше, что удобно и модно одновременно. Для любимого можно выбрать шелковый халат и домашние туфли на небольшом удобном каблуке, платье в будуарном стиле или топ с джинсовыми шортами, романтические платья из натуральных тканей», — посоветовала она.

«А еще лучше разбавлять женственные и сексуальные наряды с расслабленными. Например, надев длинную футболку свободного кроя вместо платья, добавить к ней теплые шерстяные носочки или вязаный свитер и гольфы, обтягивающие велосипедки и объемные худи. Все это разнообразит ваши домашние луки и придаст образу игривости и женственности», — рассказала Марина.