«Ой, а там принцесса»: Бородина запечатлела четырехлетнюю дочь в пышном платье на карантине

Телеведущая находится на самоизоляции. Сама она ходит по дому в халате, а вот ее наследница предпочла принарядиться.

Ксения Бородина в начале марта отдохнула во Франции. Телеведущая отпраздновала день рождения в Куршевеле с мужем Курбаном Омаровым и своей подругой Ольгой Орловой. Девушка смогла повеселиться, но по возвращении домой она вынуждена была сесть на карантин. Два недели светская львица провела в четырех стенах. Но выйти на работу она не успела, так как вскоре президент РФ Владимир Путин объявил о всеобщем режиме самоизоляции.

Бородина заверила, что с удовольствием побудет дома с семьей. Она отказалась от макияжа и часто ходит в одном халате, что открыто демонстрирует. Телеведущая заверила, что теперь это ее повседневный look. А накануне девушка запечатлела свою младшую дочь Теону. Четырехлетняя девочка играла в своей комнате. При этом она была облачена в костюм единорога. Когда Ксения с ней заговорила, кроха сняла часть костюма и оказалась в пышном платье нежного цвета.

«Ой, а там принцесса», — восхитилась телеведущая.

Дочка звезды покрутилась перед родительницей и отправилась играть. Поклонники восхитились девочкой, которая даже в самоизоляции старается хорошо выглядеть. Так решила делать и Алсу. На днях она накрасилась и предстала в новом пудровом костюме. Певица посчитала, что даже дома девочки должны оставаться девочками и хорошо выглядеть.

Отметим, что Бородина не скучает на карантине. Она делает онлайн-покупки, обновляя гардероб к лету. Телеведущая уже похвасталась обновками, включая трендовый кожаный тренч.