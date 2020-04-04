«Дом — мой»: Анастасия Костенко призналась, что муж подарил ей особняк

Модель Анастасия Костенко в сторис Instagram пообщалась со своими поклонниками. Она ответила на самые животрепещущие вопросы. Так, одного из фанатов звезды заинтересовал дом, в котором модель сейчас проживает со своим супругом, футболистом казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым.

Анастасию Костенко спросили, «долевой у нее особняк или это дом семьи Тарасовых».

«Отвечу один и последний раз. Дом — мой. Это был подарок на рождение второй дочери».

Анастасия Костенко

Между тем известный факт, что особняк футболист начинал строить, когда еще был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой. После расставания он оставил экс-супругу ни с чем. При этом Ольга вкладывала душу и деньги в строительство шикарного коттеджа с шестью спальнями.

Отметим, что дом расположен на 25 сотках. В нем несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, большой бассейн, гараж на две машины. На участке даже имеется домик для прислуги.