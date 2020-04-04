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«Дом — мой»: Анастасия Костенко призналась, что муж подарил ей особняк

Футболист Дмитрий Тарасов начинал строить коттедж с певицей Ольгой Бузовой.

«Дом — мой»: Анастасия Костенко призналась, что муж подарил ей особняк
Костенко заявила, что Тарасов подарил ей дом/https://www.instagram.com/kostenko.94/

Модель Анастасия Костенко в сторис Instagram пообщалась со своими поклонниками. Она ответила на самые животрепещущие вопросы. Так, одного из фанатов звезды заинтересовал дом, в котором модель сейчас проживает со своим супругом, футболистом казанского «Рубина» Дмитрием Тарасовым.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов. Фото
Костенко заявила, что Тарасов подарил ей дом. Фото: instagram.com/kostenko.94/

Анастасию Костенко спросили, «долевой у нее особняк или это дом семьи Тарасовых».

«Отвечу один и последний раз. Дом — мой. Это был подарок на рождение второй дочери».

Анастасия Костенко

Между тем известный факт, что особняк футболист начинал строить, когда еще был женат на певице и телеведущей Ольге Бузовой. После расставания он оставил экс-супругу ни с чем. При этом Ольга вкладывала душу и деньги в строительство шикарного коттеджа с шестью спальнями.

Отметим, что дом расположен на 25 сотках. В нем несколько санузлов, огромная гардеробная, гостиная, большой бассейн, гараж на две машины. На участке даже имеется домик для прислуги.

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