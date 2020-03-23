«Прям куколки»: Костенко запечатлела младшую дочь в объятиях годовалой сестренки

Модель готовится к приближающемуся дню рождения. Она призналась, что ее переполняет любовь к дочкам.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вместе уже два года. У них подрастает годовалая дочка Милана и малышка Ева, которая появилась на свет 5 февраля. Футболист собирался присутствовать на родах, но, к сожалению, оказался на сборах в ответственный момент. Но он приехал и забрал жену и ребенка из роддома. А на днях пара покрестила младшую наследницу. Они отметили это событие дома в семейном кругу.

Костенко не скрывает, что мечтала о погодках. Она быстро вернулась в форму после родов: как физическую, так и эмоциональную. Теперь все свободное время девушка посвящает малышам. Милана достигла возраста, когда может сама ходить, говорить, поэтому модели не сильно сложно приглядывать за двумя детьми. в конце марта она отпразднует день рождения. Анастасия уже задумалась о празднике и отметила, что именно наследницы стали главным ее достижением в жизни.

На новом фото Милана держит на руках крохотную сестренку и обнимает ее. Впервые Костенко показала лицо младшей дочки.

«Мое сердце вот-вот разорвётся от большой любви. Близится мой день рождения и самые главные итоги моего уходящего года — прямо перед вами. Люблю каждого на этом фото и причём безгранично», — высказалась жена Тарасова.

Многих поклонников умилило семейное фото. Некоторые посчитали, что сестренки очень разные внешне. «Папина копия старшая, такие милые, прям куколки», «Не могу налюбоваться на вашу старшую доченьку — куколка», «Малышка младшая уже откушалась на молочке», «У младшей другая форма лица? Такие разные», «Какая же красивая девочка, просто нарисованная куколка!», «Папина копия», — прокомментировали пост подписчики.