«Мама родная не узнает»: Андреева в косухе примерила леггинсы с лампасами и сапоги-казаки

58-летняя Екатерина Андреева поделилась с подписчиками домашним селфи. Телеведущая показала, в каком образе она поехала на съемки в «Останкино». Для выхода в свет знаменитость подобрала косуху, тунику с цветочным принтом и черные леггинсы с контрастными алыми лампасами. Образ Екатерины дополнила вязаная шапка винного оттенка и замшевые сапоги-казаки. Готовясь к поездке в город, Андреева надела медицинскую маску, скрыв половину лица.

Телеведущая с юмором подметила, что в подобном образе ее вряд ли узнали бы даже самые близкие. Екатерина уточнила, что уже успела напугать домашних питомцев — любимые коты ее просто не признали. И все из-за защитной маски. К подобному Андреева относится с самоиронией. Однако пренебрегать мерами предосторожности она не намерена.

«Мама родная не узнает!» — пошутила Екатерина.

«Полиция на входе в телецентр осторожно так: «Екатерина, это вы?!». Задерживаю дыхание и легким движением руки приподнимаю полумаску… Показываю лицо, измеряю температуру — вход открыт. До встречи в эфире», — отметила телеведущая.

К слову, без маски на улице не появляется и экс-солистка группы «Фабрика». Саша Савельева призналась, что обзавелась одноразовыми перчатками, которые пригодились ей, когда она выезжала в город для того, чтобы посетить врача. Певица выбралась из дома только для того, чтобы сходить к своему лечащему доктору. Возлюбленная Кирилла Сафонова пожаловалась на боли в шее и легкое головокружение.