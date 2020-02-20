«Девять тренировок в неделю»: Екатерина Андреева рассказала о спорте в своей жизни

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева, по мнению многих поклонников, словно остановила время. В свои 58 лет звезда выглядит потрясающе: идеальная фигура, гладкая кожа, активный образ жизни Андреевой вызывают неподдельный восторг фанатов и желание во что бы то ни стало узнать секрет молодости красавицы. В интервью порталу 7дней.ру телеведущая рассказала, что со спортом и физическими нагрузками она подружилась очень серьезно:

«У меня девять тренировок в неделю! Я занимаюсь функциональным тренингом, пилатесом, боксом, китайской гимнастикой тайцзицюань, йогой, силовыми и кардиотренировками» — перечислила виды занятий Андреева.

По словам знаменитости, такая мощная двигательная активность в зале позволяет развивать все группы мышц. И это как раз дает возможность телу оставаться гибким. «Главное, чтобы сухожилия были эластичными — это залог молодости» — подчеркнула звезда экрана. Она уверена, что именно хорошая растяжка для организма намного важнее груды мышц.

А не так давно журналистка в своем аккаунте в Инстаграм поведала фолловерам, какие процедуры для лица позволяют ей оставаться молодой.

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