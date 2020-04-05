Климова показала, как стильно сочетать пальто, брюки и сапоги

Екатерина Климова в настоящий момент находится в самоизоляции в собственной квартире. Недавно актриса призвала своих поклонников соблюдать рекомендованный режим, стараясь максимально сократить свое общение с людьми. И посоветовала дозировать поступающую информацию о коронавирусе, чтобы не доходить до состояния паники.

Тем не менее актриса нашла возможность продемонстрировать в личном блоге стильный весенне-осенний образ. Его звезда сериала «По законам военного времени» полностью составила из коричневых и молочных оттенков.

Екатерина примерила светлый джемпер и брюки по фигуре, заправив их в трендовые массивные сапоги коричневого цвета. В тон обуви Климова также надела пальто прямого кроя.

Любопытно, что примерно такой же джемпер недавно показывал на своем трэвел-шоу Дмитрий Рогов. Ведущий программы «Рогов в городе» на СТС уверен, что кофты подобного рода универсальны и могут дополнить любой базовый гардероб.