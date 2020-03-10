Рогов продемонстрировал джемпер, который можно носить с чем угодно

Купить его в масс-маркетах можно примерно за тысячу рублей.

Ведущий программы на СТС «Рогов в городе» Александр Рогов всегда старается собирать капсульный гардероб для героинь своего шоу, чтобы купленная для них одежда была максимально универсальна. Произошло это и в Калуге.

больше по теме Александр Рогов продемонстрировал джинсы, которые красиво подчеркивают талию и бедра Подобные модели хорошо нивелируют сложные женские фигуры.

Здесь стилист нашел в масс-маркете джемпер за 999 рублей, который, по его словам, можно носить с чем угодно. Модель оказалась классической, с небольшими разрезами по бокам. А вот цвет трендовый – карамельный.

«Его можно надеть и с нарядным, и с повседневным», — сказал Рогов.

Кстати, сам Александр обожает миксовать обыденные вещи с яркими (блестящими, с необычным заметным принтом или кричащего цвета).

Ранее мы писали о другом универсальном совете от известного стилиста. Ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко заявила, что лампасы не только до сих пор популярны, но и никогда не выйдут из моды. Женщины могут смело покупать модели с ними и оставаться в тренде.