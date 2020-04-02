«Пережевывать не нужно»: Климова призвала людей дозировать информацию о CoVID-19

Екатерина Климова сделала в личном блоге обширное заявление о коронавирусе. Звезда сериала «По законам военного времени» дала советы и наставления своим поклонникам, поддержав их в эту непростую минуту.

Прежде всего, актриса обратилась ко всем медикам, которым особенно тяжело приходится в это время. Она заверила, что каждый из нас ценит их труд и духовно находится рядом. По словам Екатерины, люди помогают врачам хотя бы тем, что остаются по своим домам, не подвергая себя и других риску заражения.

Кроме того, артистка обратилась к главам семейств, которые во многом ответственны за атмосферу, царящую среди близких.

«Постарайтесь свою маленькую страну оградить от лишней информации. Посмотрите новости в 9 вечера, примите решения, скорректируйте свой завтрашний день в зависимости от принятых новых введений. Но постоянно пережевывать информацию, мне кажется, не нужно, не стоит засорять свой мозг», — сказала она.

Лучше, по мнению Климовой, посмотреть всей семьей хорошие фильмы и пообщаться с детьми. Екатерина подчеркнула, что все рано или поздно заканчивается и эпидемии тоже настанет конец. В конце речи она попросила обратить внимание на тех, за кем сейчас некому ухаживать. И пожелала всем здоровья.