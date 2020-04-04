«С любимыми людьми»: Стеша Маликова в черном пальто позировала с бабушкой и дедушкой

Стеша Маликова находится на самоизоляции со своими близкими. Они перебрались в загородный дом, где могут время от времени выходить на улицу и гулять по окрестностям. Дмитрий Маликов вместе с супругой Еленой и маленьким сыном Марком наслаждается семейным время препровождением. А вот дочь артиста читает книги, общается с подписчиками и делится новостями. На днях они отпраздновали день рождения ее бабушки Людмилы Михайловны.

В соцсети Стеша поделилась архивными фото, на которых позирует с бабушкой и дедушкой на улицах Парижа. Она облачена в брюки клеш, серый объемный свитер, черное лаконичное пальто и кепи. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Ее близкие выглядели не менее элегантно.

«Фотография из Парижа с любимыми людьми.. вчера праздновали день рождения бабушки в тёплом, домашнем кругу. Счастливые часов не наблюдают.. любовь переполняет», — написала Маликова.

Поклонники восхитились снимком. Многие одарили девушку комплиментами за ее стильный наряд. «Какая семья у вас замечательная», «Какие вы красивые», «Такие обаятельные, стильные», — стали комментировать пост подписчики. Девушка давно интересуется модой. Часто на светских мероприятиях она блистает в роскошных вечерних платьях. Поклонники поинтересовались, какая одежда ей нравится.