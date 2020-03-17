На стиле: Инна Маликова продемонстрировала, с чем сочетать кожаные брюки

Младшая сестра 50-летнего композитора и певца Дмитрия Маликова приняла участие в новой студийной фотосессии. Поп-исполнительница продемонстрировала, с чем сочетать облегающие кожаные брюки. Так, звездная тётя Стефании Маликовой подобрала монохромную классическую блузку темно-оливкового оттенка.

Примечательно, что свой образ певица продумала вплоть до мелочей. Повседневный наряд знаменитости дополнили леопардовые туфли-лодочки с трендовым анималистическим принтом и массивное «золотое» колье.

«Человек замечает в мире лишь то, что уже есть внутри его самого. Давайте пожелаем друг другу прекрасного дня, пусть у каждого сегодня произойдет что-нибудь хорошее!» — обратилась к поклонникам певица.

К слову, Инна Маликова не смогла пропустить вечеринку по случаю дня рождения старшего брата. Еще 29 января композитор отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 50 лет. Музыкант пригласил близких друзей в один из столичных банкетных залов.

Артистка вместе со своим коллективом подготовила для именинника музыкальный сюрприз, исполнив на импровизированной сцене несколько песен. Сам Дмитрий также порадовал собравшихся композициями из собственного репертуара. Супруга певца Елена Изаксон, находясь на танцполе вместе со Стефанией, подпевала мужу без микрофона.

Напомним, что вместе с супругой Маликов воспитывает двухлетнего сына Марка. Наследник музыканта научился считать до десяти. Кроме того, ему очень нравится танцевать «Калинку-малинку». 20-летняя дочка композитора Стефания учится на факультете международной журналистики в МГИМО.