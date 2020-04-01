Спортивный тренд: дочка 44-летней Навки тренируется в велосипедках, как у мамы

Даже на карантине Надя Пескова не пропускает разминку и уроки танцев.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, супруга Дмитрия Пескова не позволяет дочке пренебрегать ежедневными тренировками. Татьяна Навка не скрывает: даже на карантине у пятилетней Нади есть все необходимые условия для того, чтобы заниматься спортом. И все благодаря онлайн-курсам. Так, тренер малышки организовала импровизированные уроки по видеосвязи для малышей. Единственное, чего не хватает крохе, — это лед. В условиях пандемии спортсменка не может возить наследницу на каток. По этой причине им приходится временно обходиться домашними тренировками.

Навка следит не только за своим имиджем, она обновляет гардероб младшей наследницы. У Нади появились такие же трендовые велосипедки, как и у ее звездной мамы. Для фигуристки важно, чтобы спортивный наряд был не только практичным, но и универсальным. Отметим, что велосипедки пользовались особой популярностью у модниц еще прошлым летом.

Примечательно, что на самоизоляции олимпийская чемпионка в танцах на льду отказалась от макияжа. Супруга пресс-секретаря президента России отдает предпочтение естественности и натуральной красоте.

«Карантин закончится, а лето скоро! Поза в йоге называется — райская птица», — отметила Татьяна.

Напомним, что этой зимой пятилетняя Надежда вместе с олимпийской чемпионкой 17-летней Алиной Загитовой дебютировала в ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Навка осталась довольна тем, как ее дочка отработала программу, проявив ответственность.