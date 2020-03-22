Словно девочка: 44-летняя Навка на карантине прогулялась без макияжа

Татьяна Навка после юбилея младшей сестры 65-летнего Игоря Крутого — Аллы — решила повременить с посещением праздников и других светских мероприятий. К слову, на вечеринке в одном из столичных банкетных залов присутствовали и другие знаменитости, среди которых Лера Кудрявцева, казахский певец Димаш, Николай Басков, Жасмин, Марина Юдашкина, Валдис Пельш, Николай Цискаридзе и многие другие.

Не смогла пропустить праздник и 36-летняя супруга бизнесмена Яна Абрамова. Позже Алсу подметила, что в ближайшее время им вряд ли удастся собраться всей компанией из-за карантина. Теперь певица больше времени проводит дома. На добровольной самоизоляции поп-исполнительница вместе с дочерьми: тринадцатилетней Сафиной и одиннадцатилетней Микеллой — снимает шутливые видеоролики. А Татьяна Навка с пятилетней Надеждой печет домашние печенья.

Олимпийская чемпионка в танцах на льду старается не посещать места с большим скоплением людей. Так, спортсменка отдает предпочтение уединенным прогулкам на свежем воздухе. На личной страничке в Instagram фигуристка поделилась свежим снимком. В кадре Татьяна позировала, стоя на самокате. Примечательно, что спортсменка на карантине вышла на улицу без макияжа, поддержав тренд на естественную красоту. К слову, модель Наталья Водянова призналась, что вне съемочного процесса и модных показов она крайне редко пользуется косметикой. Отправляясь на прогулку с младшими детьми, возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно может нанести на губы увлажняющую помаду, подчеркнув брови бесцветным гелем.