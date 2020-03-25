Литвинова примерила стильный тренч песочного цвета с оборванным подолом

Многие артисты во время карантина уединились в своих домах и стали демонстрировать жизнь без прикрас.

Недавно, к примеру, показала себя в Instagram без макияжа актриса Юлия Снигирь. Так же поступила другая звезда — Юлия Пересильд, которая станцевала под знаменитую песню Little Big Uno в домашней одежде. И это, в общем-то, объяснимо: должны же звезды расслабляться хотя бы во время карантина.

Однако у Ренаты Литвиновой особое мнение. Актриса и режиссер продолжает встречаться со своими поклонниками в Сети исключительно в трендовых образах на стильных фотографиях.

На последнем снимке звезда предстает в трендовом тренче актуального песочного цвета. На первый взгляд, это классический ретроплащ, который многие из нас видели на своих мамах. Однако, приглядевшись, в нем можно увидеть кое-какие любопытные дизайнерские особенности.

Во-первых, его украшают целых четыре накладных кармана, что редко встречается в подобных моделях. А во-вторых, его подол выполнен так, будто дизайнер одежды просто оборвал его, не желая подшивать модель.

А вам нравится образ Литвиновой?