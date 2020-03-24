Красота в простоте: Ксения Бородина выбрала мини-юбку и футболку трендового цвета

Ксения Бородина в начале марта отдохнула в Куршевеле. Она решила отпраздновать свой день рождения на горнолыжном курорте с мужем Курбаном Омаровым и подругой Ольгой Орловой. Телеведущая около недели провела, катаясь на склонах и веселясь с друзьями. А по возвращению в Москву ей пришлось сесть на карантин. Звезда телевидения теперь проводит время в четырех стенах со своими детьми, которых в отпуск не брала.

Обсуждать коронавирус и снимать видео о том, как правильно мыть руки Ксения не стала, в отличие от коллег и звезд. Зато она посмеялась над теми, кто переживает, что без походов в салоны красоты женщины станут выглядеть ужасающе. Она состарила себя с помощью приложения. Также на карантине Бородина с удовольствие делает покупки онлайн. Недавно она продемонстрировала стильный плащ, который ей не терпится надеть.

А на новом фото телеведущая попозировала в повседневном аутфите. Она предстала в мини-юбке темно-синего цвета и крупными золотыми пуговицами. Ксения сочетала ее футболкой в тон с принтом и лаковыми сапогами, сочетающейся по цвету и фактуре с мягкой сумкой. Макияж с акцентом на губы и объемная прическа завершили образ. «Цвет просто бомба, очень подходит, шикарно», «Классный лук», «Нереальная, всегда грациозна и утонченна», — восхитились поклонники. А для портала Teleprogramma.pro оценила наряд звезды стилист Марина Корабель.

«Отличный пример, когда простые вещи слегка декорированы фурнитурой и надписями, и все в целом смотрится прекрасно. Так, например, футболка синего цвета сочетается с юбкой этого же оттенка, который сейчас так популярен, а надпись на футболке по цвету сочетается с пуговицами на юбке. К чёрной обуви чёрная сумка — это тоже всегда беспроигрышный вариант, а вот колготки лучше заменить на более плотные. Макияж и укладка у Ксении, как всегда, безупречны», — высказалась эксперт.

Марина Корабель является не только стилистом, но и парикмахером, а также визажистом. Девушка имеет опыт в fashion-индустрии более 15 лет. Марина обучалась на визажиста-стилиста и бьютимейкера в учебно-эстетическом центре Estetista.