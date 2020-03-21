«Ну, до чего же хороша!»: Орлова подразнила идеальной фигурой в купальнике с разрезами

Телеведущая находится на карантине, но это не мешает ей публиковать откровенные фото.

Ольга Орлова не так давно повеселилась в Куршавеле. На горнолыжный курорт ее пригласила Ксения Бородина, которая там отметила день рождения. Девушки являются ведущими «Дома-2», поэтому у них много общего.

По возвращению в Москву им пришлось сесть на карантин. Если Ксения проводит время с детьми и делает онлайн-покупки, то ее коллега присматривает за своими собаками. А накануне она решила подразнить хейтеров, опубликовав откровенное фото.

В кадре Орлова позирует у бассейна в пикантном купальнике с разрезом и эффектным декольте. Наряд бирюзового цвета подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Она подняла руки, спрятав их за головой. Благодаря брызгам купальник намок, как и локоны телеведущей, сделав кадр более чувственным.

«А не разбавить ли ленту фоточкой раннего периода, когда все мы ещё могли путешествовать. Ну, и я уже соскучилась по хейтерам, которые наверняка дадут мне массу „рекомендаций“ о приличии, сделают замечания моей фигуре, и напомнят ,что я ж мать и нельзя такое выставлять!», — написала 42-летняя певица.

Большинство пользователей Сети пришли в восторг от увиденного, как и Эвелина Бледанс. «Купальничек, как с тобой родился. Ну, до чего же хороша!», — заявила она.

«Пусть попробуют выглядеть так же хотя бы в 30», «Оленька, ты супер и твой юмор бесподобен», «Идеальна эта женщина», «Выглядите потрясающе», — прокомментировали пост подписчики.