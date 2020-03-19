«Как мыть руки нам наконец-то показали»: Ксения Бородина высмеяла челлендж звезд

Павел Деревянко, Михаил Шуфутинский и другие знаменитости записали ролики, как мыть руки. А ведущая «Дома-2» решила их потроллить.

В связи с эпидемией коронавируса многие звезды самоизолировались, как Алсу и Рудковская. Некоторые были просто вынуждены сесть на карантин, так как недавно вернулись из Франции, Италии или других стран, где выявлено много заболевших. Артисты призывают граждан не паниковать, а просто соблюдать меры предосторожности. Был даже запущен позитивный челлендж, чтобы разрядить обстановку и напомнить о важности гигиены.

Павел Воля, Вадим Галыгин, Павел Деревянко с дочерью, Михаил Шуфутинский и другие тщательно намывали руки под веселую детскую песню «Мойдодыр». Даже Лера Кудрявцева поддержала флешмоб. А вот Ксения Бородина посмеялась над знаменитостями.

«Интересно, а будет ли челлендж, как вытирать правильно попу, как мыть руки нам наконец-то показали», — написала она в соцсети.

К слову, телеведущая сейчас находится на карантине. Она побывала в Куршевеле с друзьями и мужем в начале марта. Там девушка отпраздновала свой день рождения. Компанию ей также составляла коллега Ольга Орлова. Когда настало время возвращаться в Москву, поклонники активно интересовались, будут ли они соблюдать карантин. Бородина достаточно резко отреагировала на советы и беспокойство своих фанатов.

«Ребят, вы думаете мне 5 лет и без вашего совета в комментариях я совсем не разберусь в этой жизни. Я взрослый человек и прекрасно понимаю, как мне и что делать», — писала Ксения.

Она добавила, что не только умеет читать указы, но и моет руки, чем хвалиться не собирается.

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