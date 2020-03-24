Отдых на природе: Николаев показал Пугачеву в блузке оверсайз и горчичных брюках

Игорь Николаев с юных лет стал выступать на сцене. В свое время он много путешествовал с концертами и часто пересекался с коллегами. Теперь артист дружит с Аллой Пугачевой, Филиппом Киркоровым и другими звездами. В архивах можно найти много уникальных фото со знаменитостями.

24 марта день рождения отмечает Александр Буйнов. Его поспешили поздравить друзья. Николаев уже по традиции нашел уникальный снимок с именинником.

Он опубликовал фото, на котором Буйнов запечатлен на природе с Аллой Пугачевой. Они жарят шашлыки. При этом Примадонна облачена в блузку оверсайз молочного цвета и горчичные брюки. Наряд она дополнила аксессуарами. Ее волосы выпрямлены, а на лицо нанесен макияж с акцентом на губы. А вот Александр одет в треники, футболку и джинсовую куртку.

«Ну что, дорогой Александр Николаич, вот ты и доплыл до серьезной круглой цифры!… Впрочем, как и я!.. Поэтому хочу сказать тебе, как клавишник клавишнику, как юбиляр юбиляру и как друг другу: жизнь прекрасна! Ждем лета, ждем хороших новостей, ждем шашлычков в кругу близких друзей! Пусть будет так!» — написал Николаев.

С 70-летием именинника поздравили и поклонники. Многие пришли в восторг от редкого снимка с Примадонной.

«Молодцы! Живите долго!», «Какая позитивная фотография», «Всем вам здоровья! Не грустите на карантине», «Буйнову 70 лет! Поздравляем с этой датой», «Какие все классные, позитивные! Много лета вам всем. Глядя на вас, и стареть не хочется», «Какая тут Алла красавица», — прокомментировали пост подписчики.