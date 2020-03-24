«Все только начинается!»: Киркоров поздравил Буйнова с юбилеем

Артисты уже много лет дружат и поддерживают друг друга.

Во вторник, 24 марта, большой юбилей у певца Александра Буйнова. Исполнителю исполнилось уже 70 лет, а в такую значимую дату принято поздравлять юбиляра изо всех сил. Его друг и товарищ по российской эстраде Филипп Киркоров выложил весьма эмоциональный пост в своем личном аккаунте в Instagram.

«Саша! Дорогой Друг! С юбилеем! Все только начинается! Спасибо, что ты у нас есть!» — такое послание оставил Киркоров для своего друга.

Слова не могут передать всю ценность фотографии, которую выложил на суд общественности Филипп. Этот небольшой коллаж составлен сразу из нескольких кадров, каждый из которых показывает Буйнова и Киркорова на разных этапах их творческой карьеры. Но главное, что при любых проблемах друзья всегда вместе и готовы оказать поддержку и помощь, если это потребуется.