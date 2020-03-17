«Воздушные поцелуи безопасны»: Игорь Николаев с дочкой Вероникой подбодрил поклонников

Певец поделился фотографией с 5-летней дочуркой, на которой она исполняет трогательный жест.

В ситуации, когда одни знаменитости признаются, что растеряны, а другие призывают не паниковать и искать положительное в карантине из-за коронавируса, музыкант Игорь Николаев, по всей видимости, сохраняет полное спокойствие и стремится передать его своим поклонникам. В личном микроблоге в «Инстаграме» певец разместил фотографию, на которой он вместе с 5-летней дочкой Вероничкой уютно расположился в беседке в окружении весенней природы.

«Вероничка шлет вам всем весенний воздушный поцелуй! Не бойтесь! Воздушные поцелуи совершенно безопасны!» — подписал фотографию музыкант.

При этом дочурка Николаева характерным трогательным жестом обратилась в камеру и мило улыбнулась. Поклонники певца поблагодарили папу с дочкой за приятный знак внимания и растаяли от обаяния:

«Лапушка маленькая, солнышко, тебе тоже поцелуй!», «В ответ Вероничке тоже шлем весенний поцелуй!», «Спасибо, заюшка!», «Прелесть», «Спасибо!» — можно прочитать среди комментариев.

Коллега Николаева по творческому цеху певица Валерия уверена, что непростая ситуация, в которой сегодня оказалось население, позволит больше времени проводить с близкими и родными. И сообщила, что, например, накануне полдня провела со своей мамой.