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Лера Кудрявцева

Краски весны: Лера Кудрявцева в брючном костюме лимонного цвета появилась на съемках

Телеведущая отметила, что сотрудникам ТВ приходится работать даже сейчас.

Краски весны: Лера Кудрявцева в брючном костюме лимонного цвета появилась на съемках
Лера Кудрявцева. фото: globallookpress.com/

Лера Кудрявцева в начале марта смогла отдохнуть в ОАЭ. Она провела время со своей мамой. Телеведущая скучала в разлуке с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым. Однако ей был необходим отдых после сложных последних месяцев.  Попав домой, Лера вернулась к работе.

И вот на очередных съемках шоу «Секрет на миллион» Лера показала пустую студию. Блондинка поделилась кадрами из гримерки. Она предстала в лимонном брючном костюме и белой футболке. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Кудрявцева позировала у зеркала, пока визажист завершал ее макияж и прическу.

«Телевизионщики продолжают работать», — констатировала звезда.

Многие поклонники восхитились весенним образом знаменитости. Некоторые отметили, что девушке идет ярко-желтый цвет. Добавим, что днем она успела провести время с семьей. Лера погуляла с дочкой во дворе своего дома.

Лера Кдурявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Отметим, что в последнее время Кудрявцева все реже выбирает наряды с глубоким декольте, предпочитая носить закрытые женственные платья и элегантные костюмы с блузками.

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