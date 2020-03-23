Краски весны: Лера Кудрявцева в брючном костюме лимонного цвета появилась на съемках

Телеведущая отметила, что сотрудникам ТВ приходится работать даже сейчас.

Лера Кудрявцева в начале марта смогла отдохнуть в ОАЭ. Она провела время со своей мамой. Телеведущая скучала в разлуке с дочкой Марией и мужем Игорем Макаровым. Однако ей был необходим отдых после сложных последних месяцев. Попав домой, Лера вернулась к работе.

И вот на очередных съемках шоу «Секрет на миллион» Лера показала пустую студию. Блондинка поделилась кадрами из гримерки. Она предстала в лимонном брючном костюме и белой футболке. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Кудрявцева позировала у зеркала, пока визажист завершал ее макияж и прическу.

«Телевизионщики продолжают работать», — констатировала звезда.

Многие поклонники восхитились весенним образом знаменитости. Некоторые отметили, что девушке идет ярко-желтый цвет. Добавим, что днем она успела провести время с семьей. Лера погуляла с дочкой во дворе своего дома.

Отметим, что в последнее время Кудрявцева все реже выбирает наряды с глубоким декольте, предпочитая носить закрытые женственные платья и элегантные костюмы с блузками.