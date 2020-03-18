Без эмоций не обошлось: Кудрявцева не сдержала слез на интервью с Абрамовой

Актриса театра и кино Татьяна Абрамова согласилась стать новой героиней ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Знаменитость крайне редко обсуждает свою личную жизнь на публике. Однако артистка все-таки сделала исключение для передачи, ведущей которой является супруга хоккеиста Игоря Макарова.

Судя по поступившим в распоряжение Teleprogramma.pro кадрам со съемочной площадки, 48-летняя Кудрявцева не смогла сдержать слез в беседе с Татьяной. Пока не известно, какие откровения знаменитости спровоцировали Леру на такую яркую эмоцию.

Абрамова впервые решилась заговорить о тех тайнах, которые не принято обсуждать в шоу-бизнесе. Кроме того, актриса откровенно рассказала о том, какое предложение продюсера ей пришлось отклонить и насколько быстро развивалась бы ее карьера в том случае, если бы она ответила согласием.

Не смогла Татьяна оставить в стороне и компрометирующую тему, связанную с ее звездными романами. И как выяснилось, по какой-то причине артистка обращалась к самой Алле Пугачевой. Об этих и других секретах Абрамова рассказала в беседе с Кудрявцевой.

По словам актрисы, на протяжении нескольких лет она боролась за жизнь близкого человека, заверив, что теперь она не позволяет себе плакать и отчаиваться. Также телезрители узнают, почему распался первый брак Татьяны.

Новый выпуск программы «Секрет на миллион» с участием Татьяны Абрамовой выйдет в эфир в субботу, 21 марта, в 21:00 по мск на НТВ.