«Царевна-Лебедь»: Юлия Снигирь в воздушном шифоновом платье снялась в фотосессии

Юлия Снигирь в свои 36 лет обладает стройной фигурой. Звезда фильмов «Кровавая барыня, «Страна Оз» редко появляется на публике. Однако поклонники следят за успехами девушки и восхищаются ее чувством стиля.

Актриса любит лаконичность в образах, поэтому в ее гардеробе много костюмов, юбок-плиссе или силуэтных платьев. При этом она любит объемные наряды, в которых будто утопаешь. Именно они в треде в этом сезоне.

А вот для фотосессии Юлия выбрала нежный образ. Она позировала в пышном платье нежно-персикового цвета. Шифоновый наряд подчеркнул фарфоровый оттенок кожи актрисы. Растрепанная прическа и броский макияж в морковно-розовых тонах дополнил необычный образ.

Снигирь выглядела, как девушка из старинных книг о любви. Примечательно, что сама звезда решила рассказать о любимых исторических фильмах. В ее список вошли картины «Фаворитка», «Опасные связи», «Список Шиндлера», «Король говорит», «Мария Антуанетта» и другие.

Многие поклонники в свою очередь были очарованы образом Юлии. Они одарили ее комплиментами. «Прекрасный кадр! Царевна-Лебедь с холста Врубеля! Грация, воздух, тональность! Очень похоже», «Бесподобно! Вы как всегда, хороши!», «Юля! Какая же ты необыкновенная!», «Какая воздушная!», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, сейчас актриса, по всей видимости, находится на карантине, как и многие другие знаменитости. В связи с пандемией коронавируса она самоизолировалась вместе с четырехлетним сыном Федором от Евгения Цыганова. Девушка придумывает разные игры, чтобы развлечь ребенка.