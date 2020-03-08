Евгений Цыганов впервые опубликовал совместное фото с Юлией Снигирь

40-летний актер Евгений Цыганов впервые опубликовал в Instagram совместное фото со своей возлюбленной 36-летней Юлией Снигирь. Ранее артист ограничивался только одиночными кадрами. При этом мать его восьмого ребенка не стеснялась демонстрировать в личном блоге их совместные снимки.

Впрочем, и на этом фото влюбленные держатся на приличном расстоянии. «Легкая боль», — подписал кадр актер. Именно так называется спектакль Юрия Погребничко, в котором пара играет вместе.

Отметим, что до сих пор доподлинно неизвестно состоят в браке Евгений и Юлия или нет. Осенью прошлого года Цыганов появился в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях» с обручальным кольцом на безымянном пальце, однако пояснять, что оно означает не захотел. Многие приняли этот момент однозначно – пара расписалась.

Отметим, что с первой женой, матерью его семерых детей, Ириной Леоновой он так и не узаконил отношения.