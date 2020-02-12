«В стиле французский шик»: стилист оценила Снигирь в жакете и модных брюках

Юлия Снигирь редко появляется на публике, но всегда выглядит элегантно. Актриса любит лаконичность в образах, поэтому чаще всего ее можно увидеть в костюмах, юбках-плиссе или силуэтных платьях. 36-летняя девушка обладает стройной фигурой, поэтому не боится носить облегающую одежду, хоть в последнее время ее выбор чаще подает на вещи объемного фасона.

Недавно Юлия устроила фотосессию. Она предстала в необычном образе. Девушка позировала в брюках песочного цвета с завышенной талией, а также черной водолазке и жакете в тон с золотистыми пуговицами. Массивные серьги и бардовая помада дополнили наряд.

Поклонникам понравился аутфит звезды. Они считают, что у нее ей особый шарм. «Какая вы роскошная, Юля!», «Божественные фотографии», «Меня восхищает ваша красота», «Шикарная», — прокомментировали пост подписчики. Оценила look Снигирь стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Юлия выглядит просто роскошно, стильно, модно и элегантно. Образ в стиле французский шик. Он соткан из противоречий элегантность и комфорт, изысканность и простота, классика и модные демократические тенденции. Очень тонко и изысканно подчеркнута женственность Юлии на контрасте мужского стиля. Сочетание бежевого с черным. Все во французской манере. Любой стиль определяется деталями. Образ деталями не перегружен», — поделилась мнением Тимиряева.

Стилист не стала скрывать восхищения отметила, что Снигирь подобрала модный образ. «Помимо того, что look Юлии стильный, все вещи в нем в модной тенденции 2020. Широкие брюки со складками у пояса с высокой посадкой, заправленные в сапоги до колена на жокейский манер, жакет в мужском стиле с металлическими пуговицами, что в самом тренде, водолазка базовая — модная деталь. Все модно и все в едином стиле. Прическа и макияж — просто француженка. И как эффектно завершен образ сережками, которые по цвету и фактуре объединили между собой цвет брюк и пуговицы пиджака. Образ кажется простым и лаконичным, но его хочется рассматривать. Он не отпускает и раскрывается постепенно, как французские духи. Браво!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. В качестве главных направлений своей профессиональной деятельности указывает работу по определению персонального стиля, шопинг-сопровождение и ориентирование в применении модных тенденций в персональном стиле клиента. Тимиряева окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия.