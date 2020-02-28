Леди в белом: 39-летняя Шкулева в мини-платье позировала рядом с Бузовой

Андрей Малахов и его супурга устроили импровизированную вечеринку в президентском номере Lotte Hotel.

Ольга Бузова на личной страничке в Instagram поделилась совместным снимком с Андреем Малаховым и его второй половинкой. Поющая телеведущая не смогла пропустить импровизированную вечеринку шоумена по случаю празднования широкой Масленицы. Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» собрал именитых гостей в президентском номере Lotte Hotel.

В гости к Малахову и Шкулевой экс-возлюбленная футболиста Дмитрия Тарасова пришла в трендовом удлиненном жакете, поддержав моду на голливудский стиль, о котором, к слову, напоминала еще Эвелина Хромченко. Так, соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале заверила представительниц прекрасного пола в том, что вложения в пиджак-смокинг всегда окупятся. Образ светской львицы дополнили сапоги-ботфорты.

«Настоящая Масленица началась у меня благодаря Андрею Малахову и Наташе! Спасибо за гостеприимство и безумно вкусные блинчики… Андрюша, люблю! Как всегда, смог нас всех вместе собрать», — отметила Бузова.

Избранница Андрея Малахова отдала предпочтение монохромному образу, представ рядом с телеведущей в мини-платье. В интервью Teleprogramma.pro стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева уточнила, что в сезоне весна-лето 2020 стиль total white будет более популярен, чем однотонная черная гамма.

На празднике у Малахова также отметились 41-летняя Ирина Пегова и Юлия Барановская с тремя детьми от футболиста Андрея Аршавина — четырнадцатилетним Артемом, одиннадцатилетней Яной и семилетним Арсением. Среди гостей также присутствовали Милана Тюльпанова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Ольга Орлова и актер из комедийного фильма Клима Шипенко «Холоп» Милош Бикович.