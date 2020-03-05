«Успенская мне кажется слишком авторитарной»: Борисова поддержала Плаксину

Как отметила телеведущая, у нее была в жизни схожая ситуация.

Телеведущая Дана Борисова поддержала дочь «королевы русского шансона» Любови Успенской Татьяну Плаксину. Как отметила бывшая ведущая «Армейского магазина», ей удалось лично пообщаться с девушкой. У них, как выяснилось, много общего. Обе проходили лечение на тайском острове Самуи. Кроме того, дочь телеведущей также одно время сильно конфликтовала с родительницей.

По словам Даны Борисовой, она также посмотрела интервью Любови Успенской, которое она дала светской львице Ксении Собчак и которое стало предметом оживленных споров и пересудов. Как отметила звезда, ей позиция дочери в этой истории все-таки ближе.

«Я все равно за молодежь. Тем более у меня ситуация схожая с Таней. У нее тоже наркотическая зависимость, и она со мной в одном центре была. Успенская мне кажется слишком авторитарной. Давит на нее». Дана Борисова

Как добавила Дана Борисова, она все-таки надеется, что Любови Успенской, которая отправила Плаксину к своему мужу в Америку, в недалеком будущем удастся помириться со своим ребенком. Причем, как она считает, первый шаг должна сделать именно «королева русского шансона», которая мудрее и опытнее в данных вопросах. Дочь, как отметила Борисова, и сейчас выкладывает в Сеть странные и не совсем адекватные посты, поэтому инициатива должна идти от старшего поколения, сообщает портал Dni.ru.