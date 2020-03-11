«Приносят пятерки»: Киркоров похвастался успехами своих детей

Филипп Киркоров недавно посетил новый тематический парк в Москве «Остров мечты», где встретился с корреспондентом журнала «Антенна-Телесемь» и рассказал, чему учит своих детей, как отслеживает их успеваемость и чем их балует.

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По словам короля российской эстрады, это только кажется, что жизнь его отпрысков похожа на праздник. На самом деле дети в основном полностью погружены в школьную учебу и внеклассные занятия.

«Они молодцы, стараются папу не огорчать, приносят пятерки, а учителя их всегда хвалят», — с гордостью сказал певец wday.ru.

Алла-Виктория отлично рисует, а Мартин великолепно играет в футбол, дети занимаются музыкой и языками. Их успехи в школе Филипп контролирует не только, когда находится дома, но и на гастролях. Благо, сейчас это сделать очень легко – с помощью электронного дневника.

Киркоров не отрицает, что любит баловать своих детей, однако считает себя справедливым и строгим отцом. Есть повод хвалить – поощряет, а если повели себя плохо – наказывает.

Вместе отец и дети любят разбирать подарки, которые артисту дарят на концертах. А еще посещать парки развлечений, где Алла-Виктория всегда выбирает самые экстремальные аттракционы. Киркоров уверен, что девочка растет смелой в него.