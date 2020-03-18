Для офиса и вечеринок: Хромченко показала самые трендовые комбинезоны

Это удобная одежда, но телеведущая не советует ее носить на работу.

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» (Первый канал) заметила, что в этом сезоне актуальны комбинезоны. А также продемонстрировала наиболее трендовые модели и комбинации с ними, рассказав об их преимуществах.

больше по теме Эвелина Хромченко посоветовала использовать тренчи как платья Эти модные плащи в настоящее время очень актуальны.

«Чем удобен комбинезон? По сути, у него те же козыри, что и у платья. Это одна вещь, которую можно надеть и дополнить минимумом аксессуаров и выглядеть великолепно», — сказала эксперт моды.

Среди комбинезонов есть как повседневные, так и вечерние варианты. Красная модель справа на фото – «на выход». Крайний комбинезон слева, по сути, его двойник, но за счет блузы с английским бантом он превратился в повседневный. В таком виде можно пойти на работу в офис.

Однако Эвелина Хромченко предостерегла женщин, что там в нем может быть не удобно, поскольку рано или поздно захочется выйти в дамскую комнату «попудрить носик». И в деловых условиях это будет не слишком удобно сделать. «В условиях многочасового ношения эта вещь раздражает», — заметила ведущая.

В этом смысле джинсовый комбинезон более комфортен, поскольку не мнется и его можно снимать в любых условиях. Комбинезон из экокожи подойдет тем, кто ценит креативность, он для так называемых «стритстайл-богинь».