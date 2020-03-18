Анна Седокова появилась на новом шоу в купальнике и колготках «шахматная доска»

Недавно Анна Седокова объявила о том, что открывает новое пикантное шоу «Квартира 69». И вот старт задан, съемки состоялись, первые кадры с них появились в Сети.

Напомним, певица обещала рассказывать в новом проекте об отношениях, сексе, любви и много другом. Обещая очень нескучное действо. Судя по фото в ее личном блоге, программа действительно вышла нескучная. Чего только стоил ее внешний вид!

Перед камерой звезда предстала в цветном купальнике с необычным принтом, комбинировав его с колготками «шахматная доска», который все больше набирает обороты популярности.

Талию Анна дополнительно подчеркнула ремнем. А на плечи звезда накинула красный полупрозрачный плащ. Кстати, именно такие модели станут суперхитом предстоящего лета. Об этом Teleprogramma.pro рассказал эксперт моды Влад Лисовец.

Кстати, Седокова проигнорировала стереотип о том, что босоножки нельзя носить с колготками.

А как вам такое сочетание?