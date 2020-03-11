«Квартира 69»: Анна Седокова объявила о старте своего нового пикантного шоу

Одна из самых сексуальных звезд отечественного шоу-бизнеса Анна Седокова поделилась с подписчиками в своем «Инстаграм» горячей новостью. Певица запускает новый проект, в который планирует приглашать творческих и ярких людей, чтобы поговорить об отношениях, любви и сексе. Название шоу уже известно – «Квартира 69».

«Это тайное место, где можно говорить обо всем и тебе ничего за это не будет», — заинтриговала Седокова.

Она пообещала, что это будет круто, и планирует вместе с гостями в своем шоу «разрушать стандарты». Интригу о дате премьеры и месте выхода программы звезда пока не раскрывает.

Известно, что приглашать в шоу Седокова планирует «самых ярких и красивых людей». Многие из подписчиков откликнулись на новость и захотели стать первыми гостями нового проекта.