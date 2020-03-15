«Жара»: Глюкоза подчеркнула фигуру облегающим платьем в стиле «шахматная доска»

Фестиваль «Жара» в этом году изменил формат, теперь он проходит не только в Баку, но и в Сочи, Анталии, Дюссельдорфе. Российские звезды накануне отметились на музыкальном празднике в Краснодарском крае. Одной из самых заметных фигур мероприятия Эмина стала певица Глюкоза.

Артистка выбрала для фестиваля оригинальное платье с актуальным принтом в серебристо-черную клетку «шахматная доска». Рискованный рисунок, способный исказить и увеличить даже самые небольшие погрешности в формах, никак не повлиял на внешность Натальи. Изящество девушки осталось неизменным, а длина наряда мини выгодно подчеркнула стройность ее ног.

Модель платья оказалась асимметричной – с одним рукавом и открытым плечом. Праздничность образу придавал внушительный декоративный бант в области зоны декольте.

Прическу Глюкоза решила сделать в духе 90-х – высокий «конский хвост». Завершила образ звезда длинными серебристыми серьгами в тон платью и открытыми туфлями на шпильке такого же цвета.