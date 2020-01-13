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Высокие отношения: Потап улетел в Мексику с Каменских и сыном от прошлого брака

Похоже, что Насте удалось наладить отношения с подростком.

Высокие отношения: Потап улетел в Мексику с Каменских и сыном от прошлого брака
Анастасия Каменских и Потап. Фото Global look press

Анастасия Каменских и Алексей Потапов (Потап) продемонстрировали удивительную деликатность и умение находить компромиссы. В очередной отпуск в Мексику, которую они давно облюбовали для совместного романтического отдыха они взяли с собой Андрея, 11-летнего сына Потапа от предыдущего брака.

Пара официально оформила брак весной 2019 года, при этом отношения между ними начались гораздо раньше, когда музыкант еще не был разведен с первой женой Ириной Горовой. Даже после развода в 2014 году Потап не спешил делать предложение Насте, опасаясь, что сыну это нанесет психологическую травму. Когда же ребенку исполнилось 10, пара все-таки сыграла пышную свадьбу. По словам музыканта, ребенок спокойно принял в свою жизнь мачеху.

Теперь звездная семья решила пойти дальше. И в совместный отпуск в Мексику, куда они обычно ездят вдвоем, взяли с собой Андрея. Похоже, что Анастасии удалось наладить с подростком комфортные взаимоотношения.

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Высокие отношения: Потап улетел в Мексику с Каменских и сыном от прошлого брака
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