«Идеальное»: Лопырева отметилась на отдыхе в силуэтном платье Александра Терехова

Модель продолжает отдыхать в Дубае с мужем и сыном.

Виктория Лопырева год назад стала мамой. Она родила сына Марка Лео в Майами. Только спустя несколько месяцев модель вернулась в Россию. Материнство не изменило ее образ жизни. Девушка по-прежнему много путешествует. Так, в феврале она отправилась в Дубай с наследником и своем мужем Игорем Булатовым. Там блондинка занималась фестивалем «Матрешка». А когда мероприятие завершилось, она со спокойной душой стала отдыхать.

На днях Виктория устроила себе прогулку на яхте. Теперь модель загорает и играет с сыном, который обзавелся друзьями в ОАЭ. А для вечерней трапезы девушка каждый раз выбирает вечерние наряды. На этот раз она облачилась в облегающее платье телесного цвета от Александра Терехова. Наряд подчеркнул хрупкую фигуру звезды и ее длинные стройные ноги.

Образ завершили золотые босоножки. Лопырева сделала объемную прическу и подчеркнула природную красоту макияжем. «Хорошо выглядеть никто не отменял», — заявила она.

Многие поклонники восхитились аутфитом знаменитости. Некоторые поинтересовались, действительно ли это платье без швов хорошее. «Идеальное», — заверила модель. «Шикарная, вид такой приятный», «Фигура супер», «Тут не просто хороша, великолепна», «Сногсшибательная», «Вика, невероятна красива. Платье классное», — прокомментировали пост подписчики.