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Меры предосторожности: Лопырева поделилась мыслями о коронавирусе

Знаменитая модель считает, что игнорировать тему эпидемии невозможно.

Меры предосторожности: Лопырева поделилась мыслями о коронавирусе
ВИКТОРИЯ ЛОПЫРЕВА. GLOBALLOOKPRESS.COM

Виктория Лопырева в своем микроблоге в Инстаграм опубликовала свои размышления по поводу ситуации с коронавирусом в мире. На фоне сообщений о том, что Америка объявила накануне чрезвычайное положение, а ОАЭ закрыли авиасообщение с Европой, в российские данные о низком распространении коронавируса блондинка не верит и считает, что настало время проявить чуткость в отношении к окружающим.

«Думать не только о собственной безопасности, но и о том, чтобы не принести вред окружающим. И, если у вас есть хоть какие-то сомнения в отношении собственного здоровья , останьтесь дома, не подвергайте риску других», — написала Лопырева.

Звезда считает, что происходящее в мире – настоящее испытание для каждого. И самое время сейчас стать внимательнее к ближнему.

В своих сторис девушка разместила видео с хэштегом «актуально», на кадрах которого Леонардо Ди Каприо тщательно моет руки. Кстати, Евгений Петросян считает, что именно соблюдение личной гигиены позволит избежать заражения опасной инфекцией.

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